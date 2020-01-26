Штати організують літак для евакуації американців з китайського Уханя
Про це повідомив у суботу центральний американський телеканал CNN із посиланням на заяву представника влади.
"Уряд США планує чартерний рейс для евакуації американських дипломатів і громадян з китайського міста, який став епіцентром спалаху нового смертоносного штаму коронавірусу", - зазначається в повідомленні.
У цьому зв'язку уточнюється, що американська влада має контракт з перевізником щодо термінового вивезення близько трьох десятків дипломатів та їхніх сімей із консульства США в Ухані. Зараз консульство закрите, і всі дипломати США отримали наказ щодо обов'язкового виїзду.
Наразі розглядається можливість виїзду людей або Boeing 737, або більшим авіалайнером Boeing 767, в залежності від того, який дозвіл надасть китайська влада.
Повідомляється також, що Консульство США в Ухані зв’язалося з американцями, які стоять на консульському обліку, та запропонувало місця на рейсі для евакуації. На борту також передбачається перебування кваліфікованого медперсоналу.
Нагадаємо: китайське місто Ухань було оголошене закритим, його мешканці не можуть залишити зону карантину. Там планується відкрити щонайменше два великих медичних центри для надання допомоги зараженим коронавірусом у місті.
Фото: АА