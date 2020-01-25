Штати хочуть укласти торговельну угоду з Британією до кінця 2020 року
Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін після зустрічі з британським міністром фінансів Саджидом Джавідом у Лондоні в суботу, 25 січня, передає BBC.
"Наша мета — і ваша мета — полягає в укладанні обох торговельних угод цього року. І я гадаю, що з боку США ми готові докласти для цього значні ресурси", — сказав міністр фінансів США.
Мнучін також нагадав слова американського президента Дональда Трампа, відповідно до яких Велика Британія "буде в пріоритеті" для укладання нової угоди.
Як повідомлялося, вихід Великої Британії з ЄС відбудеться 31 січня. Міністр фінансів Великої Британії Саїд Джавід заявив, що після Brexit жодних торговельних узгоджень з ЄС не буде.
Економічні збитки Великої Британії у зв'язку з виходом з Євросоюзу вже досягли 170 мільярдів доларів.
Як відомо, британський парламент чотири рази відхиляв угоду з ЄС. Тричі - за попереднього прем'єра Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку.
Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.
Фото: Steve Mnuchin