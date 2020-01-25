У Канаді завершилися слухання щодо екстрадиції до США фіндиректора Huawei

Слухання стосовно екстрадиції фіндиректора компанії Huawei Менг Ванжу із Канади до США завершилися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вони тривали майже тиждень у Ванкувері.

Дискусія між стороною захисту й обвинувачення точилася навколо питання так званої подвійної кримінальності, тобто чи становили б дії Ванжу злочин, якби були вчинені в Канаді. Ванжу було затримано на запит США у грудні позаминулого року в аеропорту Ванкувера. У США її підозрюють в ухиленні від виконання санкцій проти Ірану. Однак, у Канаді подібних санкцій проти Тегерана немає.

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Якщо її адвокатам вдасться довести, що “подвійна кримінальність” відсутня, то Ванжу буде звільнена з-під арешту та зможе залишити Канаду, якщо ж суддя ухвалить інше рішення, то в червні розпочнеться новий судовий процес.

Під час слухань сторони виклали свою аргументацію, й суддя взяв перерву для ухвалення рішення. Коли саме його буде винесено - поки невідомо, а до того часу Ванжу продовжуватиме проживати у Ванкувері під домашнім арештом, за умовами якого вона зобов’язана завжди носити на тілі GPS-передавач та самостійно оплачувати власний поліцейський нагляд.