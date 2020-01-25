У Канаді завершилися слухання щодо екстрадиції до США фіндиректора Huawei

У Канаді завершилися слухання щодо екстрадиції до США фіндиректора Huawei

Укрінформ
Слухання стосовно екстрадиції фіндиректора компанії Huawei Менг Ванжу із Канади до США завершилися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вони тривали майже тиждень у Ванкувері.

Дискусія між стороною захисту й обвинувачення точилася навколо питання так званої подвійної кримінальності, тобто чи становили б дії Ванжу злочин, якби були вчинені в Канаді. Ванжу було затримано на запит США у грудні позаминулого року в аеропорту Ванкувера. У США її підозрюють в ухиленні від виконання санкцій проти Ірану. Однак, у Канаді подібних санкцій проти Тегерана немає.

Читайте також: У Канаді затримали головного фінансиста Huawei

Якщо її адвокатам вдасться довести, що “подвійна кримінальність” відсутня, то Ванжу буде звільнена з-під арешту та зможе залишити Канаду, якщо ж суддя ухвалить інше рішення, то в червні розпочнеться новий судовий процес.

Під час слухань сторони виклали свою аргументацію, й суддя взяв перерву для ухвалення рішення. Коли саме його буде винесено - поки невідомо, а до того часу Ванжу продовжуватиме проживати у Ванкувері під домашнім арештом, за умовами якого вона зобов’язана завжди носити на тілі GPS-передавач та самостійно оплачувати власний поліцейський нагляд.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-