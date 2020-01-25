Катастрофа літака МАУ: Тегеран не закрив небо через виліт членів ХАМАС

Тегеран не закрив свій повітряний простір 8 січня, тому що незадовго до катастрофи літака МАУ з Ірану до Катару вилетів літак з високопоставленими членами терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє Iran International у Twitter.

"Члени керівництва ХАМАС були пасажирами рейсу авіакомпанії Qatar Airways, який вилетів з Тегерана до Дохи незадовго до того, як український літак був збитий. Ісмаїл Ханій, Осама Хамдан та Муса Абу Марзук перебували в Ірані, щоб відвідати церемонію поховання Сулеймані", - йдеться у дописі.

У іншому дописі зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран не закрив повітряний простір через «політичні та технічні причини».

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.