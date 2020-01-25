Спалах жовтої лихоманки в Уганді вже забрав 3 життя

Влада Уганди підтвердила три випадки смерті на території країни від жовтої лихоманки.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Уганди Рут Асенг, повідомляє Xinhua.

“Були забрані аналізи крові та надіслані до Угандійського дослідницького інституту вірусології, який підтвердив зараження жовтою лихоманкою”, - сказала Асенг.

За її словами, дві смерті були зафіксовані цього місяця і ще одна — наприкінці минулого року.

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Міністр додала, що влада країни та ВООЗ вже розгорнули групи швидкого реагування для “підтримки розслідування, активного пошуку випадків інфікування та громадської підготовки”.

Окрім цього, Уганда звернулася із запитом на отримання вакцин від смертельної хвороби до Міжнародної координаційної групи, яка зберігає їх світовий запас.

"Ми очікуємо, що протягом двох тижнів вакцини прибудуть й розпочнеться процес вакцинування... Усі, хто прибуває до Уганди або виїздить із неї, мусять бути щеплені від жовтої лихоманки. Закликаємо подорожувальників дотримуватися цих вимог, аби мінімізувати ризик поширення жовтої лихоманки під час міжнародних подорожей”, - підсумувала урядовець.

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Зазначається, що спалахи захворювання були зареєстровані у центрально- та північно-західному районах країни.

Нагадаємо: жовту лихоманку переважно переносить певний тип москітів, що проживає у тропічних та субтропічних регіонах світу. Якщо не виявити хворобу вчасно, то інфікованого спіткає ниркова недостатність й вірогідна кома.