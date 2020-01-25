Трамп показав логотип космічних військ США

Президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter логотип космічних сил США.

За його словами, підсумкова емблема обрана після консультацій з "великими військовими лідерами" та дизайнерами.

"Радий представити новий логотип Космічних сил США, Шостого роду військ нашої чудової армії!" - написав американський лідер.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

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Нагадаємо: космічні війська США були створені за дорученням Трампа в грудні 2019 року. Метою нового роду військ була названий захист інтересів національної безпеки США в космосі. Очікується, що численність Космічних військ становитиме 16 тисяч осіб, які складатимуться з військових фахівців та цивільного персоналу.