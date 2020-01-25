Тибет теж потрусило, однак обійшлося без жертв

У Тибетському автономному окрузі на північному сході Китаю зранку трапився землетрус силою 5.1 бали.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

“Сильні поштовхи відчувалися у регіональному центрі — місті Камдо, але також і в навколишніх містах й селах. Триває аналіз ситуації”, - пише Xinhua.

Зазначається, що за наявною інформацією унаслідок землетрусу ніхто не постраждав, оскільки його епіцентр знаходився у малонаселеному гірському районі.

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Нагадаємо: землетрус магнітудою 6,8 сколихнув надвечір п’ятниці схід Туреччини. Унаслідок природного катаклізму загинуло щонайменше 18 людей, сотні отримали поранення.