Тибет теж потрусило, однак обійшлося без жертв
Укрінформ
У Тибетському автономному окрузі на північному сході Китаю зранку трапився землетрус силою 5.1 бали.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.
“Сильні поштовхи відчувалися у регіональному центрі — місті Камдо, але також і в навколишніх містах й селах. Триває аналіз ситуації”, - пише Xinhua.
Зазначається, що за наявною інформацією унаслідок землетрусу ніхто не постраждав, оскільки його епіцентр знаходився у малонаселеному гірському районі.
Нагадаємо: землетрус магнітудою 6,8 сколихнув надвечір п’ятниці схід Туреччини. Унаслідок природного катаклізму загинуло щонайменше 18 людей, сотні отримали поранення.