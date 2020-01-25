Поліція Лондона ловитиме злочинців за допомогою розпізнавання облич

Поліція Лондона ловитиме злочинців за допомогою розпізнавання облич

Укрінформ
Лондонська поліція застосовуватиме технологію розпізнавання облич для виявлення небезпечних злочинців на вулицях міста.

Про це оголосили у поліції Лондона, повідомляє Xinhua.

Зазначається, що правоохоронці сформують перелік найбільш небезпечних порушників, яких в режимі реального часу камери вишуковуватимуть на вулицях міста.

“До усіх, кого виявить сканування, підходитимуть правоохоронці, проситимуть ідентифікувати себе та арештовуватимуть, якщо людина дійсно виявиться у розшуку”, - пише Xinhua.

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Спеціальні камери, які встановлять у популярних місця, на кшталт торгових центрів, стадіонів чи концертних залів, також допоможуть у розшуку зниклих людей та вразливих дітей. 

Такі заходи є суперечливими через занепокоєння стосовно захисту особистих даних, однак у поліції їх вважають виправданими.

“Громадськість справедливо очікує від нас випробування й використання новітніх технологій для боротьби зі злочинністю та припинення насильства. Зменшення серйозного насильства є нашим пріоритетом й ми переконані, що маємо придивитися до того, наскільки нові технології можуть допомогти нам у цьому”, - сказав заступник керівника лондонської поліції Нік Ефгрейв.

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Нагадаємо: за даними Британського статистичного агентства, з вересня 2018-ого по вересень 2019-ого в Лондоні трапилося 15080 злочинів із застосуванням холодної зброї, тобто понад сорок щодня.

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