Іран прислухається до родичів жертв авіакатастрофи МАУ — глава МЗС Канади

Іранська влада дотримується побажань родичів жертв авіакатастрофи МАУ поблизу Тегерана.

Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За наявною в мене інформацією від наших консулів, які безпосередньо працюють із родинами 57 загиблих громадян та 28 постійних мешканців Канади, до побажань родичів ставляться із повагою”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що дуже серйозно ставиться до повідомлень про протилежне.

“Кожного разу, як я чую підозри про нібито неповагу до побажань членів родини жертв, ми дуже серйозно до них ставимося й розслідуємо зусиллями власної команди в Ірані та іранської влади”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Тіла двох загиблих канадців уже були доправлені до Канади й уряд перебуває у процесі репатріації ще 13 тіл. 61 громадянин й постійний мешканець Канади вже були поховані в Ірані, відповідно до побажань родичів.

Іран не визнає подвійного громадянства, що ускладнює перемовини про репатріацію тіл.

Фото: АА