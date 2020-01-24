Демократи завершують представлення аргументів щодо імпічменту Трампа

Сторона обвинувачення президента Трампа, яку представляють сім "менеджерів з імпічменту" від Демократичної партії, у п'ятницю завершує висловлення аргументів на користь відставки глави Білого дому в судовому процесі в Сенаті США.

Демократи в останній день зосередились на необхідності проведення слухань з додатковими свідками, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо досвідченого суддю, який головує тут, у верхній палаті, уповноважений Сенатом вирішувати питання щодо надання доказів та (застосування президентом – ред.) привілеїв. І тому, якщо у когось із цих свідків є щось нове, або у президента, про що вони хочуть заявити, ми маємо механізм правосуддя, здатний прийняти ці рішення, і ми віримо, що верховний суддя може це зробити", - заявив у цьому зв'язку один із менеджерів з імпічменту, голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф.

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Демократи наголошують, що президент перешкоджав роботі Конгресу, коли забороняв ключовим свідкам приходити на слухання, а відомствам – надавати документ на запити розслідування Палати представників. Тепер це не дають зробити республіканці, які мають більшість в американському Сенаті.

Трамп же продовжує відкидати будь-які звинувачення й наголошує, що його розмови з українським керівництвом були "ідеальними", а сам процес імпічменту називає "полюванням на відьом".

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Нагадаємо: згідно з регламентом проведення судового процесу з імпічменту Дональда Трампа в Сенаті, сторони в процесі мають по три дні на оголошення своїх аргументів. У суботу розпочнуться виступи захисту президента США.