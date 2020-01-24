На американському заводі стався потужний вибух, є загиблі

У США стався вибух на металообробному заводі у Х'юстоні (штат Техас), унаслідок інциденту загинули 2 людей.

Про це повідомляє Click2houston.

"Двоє людей загинули в п'ятницю вранці в результаті вибуху, що стався на північному заході Х'юстона", - йдеться у повідомленні.

Вибух був настільки сильним, що сусідні будівлі було пошкоджено. За словами керівника місцевої поліції, немає ніяких ознак того, що причиною вибуху був теракт.

Місцева влада вирішила в цілях безпеки скасувати заняття в двох розташованих поблизу від місця вибуху школах.

Фото: CNN