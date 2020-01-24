Неонацистську бойову групу, виявлену у США, курували з Росії

Американець Рінальдо Наззаро керував створеною в США неонацистською групою з Росії.

Група мала на меті повалення уряду та розпалення міжрасової ворожнечі, інформує BBC.

"Американську бойову неонацистську групу "База" курували з Росії", - виявило розслідування BBC.

Документи судової справи описують організацію "База" як расово ненавистницьку насильницьку екстремістську групу, що прагнула повалити уряд США, розпалити расову війну та створити "білу" етнодержаву.

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Організація, заснована у липні 2018 року, шукала прихильників в Інтернеті, спілкуючись за допомогою зашифрованих програм для обміну повідомленнями та заохочуючи до участі у воєнізованій підготовці.