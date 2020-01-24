Кількість вилучених фальшивих євро-банкнот зросла майже на чверть

Кількість підроблених банкнот євро, які були вилучені в країнах Євросоюзу протягом другої половини 2019 року зросла на 22,7 відсотка у порівнянні із відповідним періодом попереднього року і сягнула показника 308 тисяч банкнот.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Центрального Банку.

"Близько 308,000 підроблених банкнот євро були виведені із обігу у другій половині 2019 року… Разом з цим, ймовірність отримати підроблені гроші є дуже низькою, оскільки кількість підробок є дуже малою у порівнянні із кількістю справжніх банкнот. Зараз в обігу знаходяться 24 мільярди банкнот євро із загальною вартістю близько 1,3 трильйона", - йдеться у повідомленні.

Європейський Центробанк зазначає, що така низька кількість підробок підтверджує репутацію євро як надійної та добре захищеної грошової одиниці.

За наведеною статистикою, понад 70 відсотків від загальної кількості виявлених підробок припадає на купюри номіналом у 20 та 50 євро. Найнижчим такий показник є для купюр номіналом у 200 євро (1,4 відсотка від кількості підробок), на "другій" позиції купюри у 5 та 500 євро (по 2,4 відсотка підробок по кожному з номіналів).