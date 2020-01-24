Кількість вилучених фальшивих євро-банкнот зросла майже на чверть

Кількість вилучених фальшивих євро-банкнот зросла майже на чверть

Укрінформ
Кількість підроблених банкнот євро, які були вилучені в країнах Євросоюзу протягом другої половини 2019 року зросла на 22,7 відсотка у порівнянні із відповідним періодом попереднього року і сягнула показника 308 тисяч банкнот.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Центрального Банку.

"Близько 308,000 підроблених банкнот євро були виведені із обігу у другій половині 2019 року… Разом з цим, ймовірність отримати підроблені гроші є дуже низькою, оскільки кількість підробок є дуже малою у порівнянні із кількістю справжніх банкнот. Зараз в обігу знаходяться 24 мільярди банкнот євро із загальною вартістю близько 1,3 трильйона", - йдеться у повідомленні.

Європейський Центробанк зазначає, що така низька кількість підробок підтверджує репутацію євро як надійної та добре захищеної грошової одиниці.

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За наведеною статистикою, понад 70 відсотків від загальної кількості виявлених підробок припадає на купюри номіналом у 20 та 50 євро. Найнижчим такий показник є для купюр номіналом у 200 євро (1,4 відсотка від кількості підробок), на "другій" позиції купюри у 5 та 500 євро (по 2,4 відсотка підробок по кожному з номіналів).

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