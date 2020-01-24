ЄС та 16 країн погодились на тимчасовий механізм врегулювання суперечок у СОТ

Євросоюз та 16 країн-членів Світової організації торгівлі погодилися створити багатосторонній тимчасовий механізм з врегулювання суперечок, який дозволить країнам-учасницям вирішувати спірні питання на період, поки діяльність Апеляційного органу СОТ залишається заблокованою.

Про це у п’ятницю, 24 січня, під час брифінгу поінформував речник Єврокомісії з питань торгівлі і сільського господарства Даніель Розаріо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні зранку у Давосі ЄС і 16 членів СОТ прийняли спільну заяву, в якій погодилися працювати разом над тимчасовим апеляційним механізмом, що гарантує членам СОТ, які беруть у ньому участь, можливість доступу до зобов’язуючої, неупередженої та високоякісної системи врегулювання суперечок. Це тимчасовий захід, він буде застосовуватися лише до моменту, коли Апеляційний орган СОТ знову стане функціональним», - сказав речник Єврокомісії.

За його словами, цей тимчасовий механізм із врегулювання суперечок відкритий для інших країн СОТ, які матимуть бажання приєднатися до нього.

Розаріо також зауважив, що Євросоюз залишається занепокоєним нинішньою недієздатністю Апеляційного органу СОТ та буде прагнути вирішення цієї проблеми, зокрема, шляхом необхідних реформ у цій організації.

Як йдеться у роз’ясненні Єврокомісії, тимчасовий багатосторонній механізм базуватиметься на статті 25 Меморандуму СОТ щодо врегулювання суперечок (DSU). Такий механізм надасть країнам-учасницям, до переліку яких входять Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Чилі, Колумбія, Коста Рика, Європейський Союз, Гватемала, Республіка Корея, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Панама, Сінгапур, Швейцарія та Уругвай, можливість брати участь у ефективному та зобов’язуючому процесі врегулювання можливих суперечок в ході торговельних операцій між ними.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Євросоюз виступив з ініціативою створити для членів СОТ тимчасовий механізм з врегулювання суперечок. Така ініціатива була пов’язана з тим, що внаслідок процедурних дій з боку окремих країн СОТ робота Апеляційного органу СОТ була практично заблокована, він втратив здатність приймати рішення. Така ситуація виникла на тлі торговельної суперечки між ЄС і США, які послідовно подали до СОТ взаємні позови щодо порушень правил конкуренції та державних субсидій з підтримки національних авіаційних виробників, відповідно – Airbus та Boeing.