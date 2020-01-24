У Британії скликають екстрений комітет через коронавірус з Китаю

Уряд Британії скликає у п’ятницю комітет з надзвичайних ситуацій, щоб обговорити спалах коронавірусу з Китаю.

Про це повідомляє Sky News.

«Урядовий комітет з надзвичайних ситуацій буде скликано сьогодні для обговорення смертельного спалаху коронавірусу», - йдеться у публікації.

Участь у засіданні на чолі з міністром охорони здоров’я Меттом Хенкоком візьмуть глави МЗС та МВС Британії, міністри з питань транспорту, освіти і громад. Прем’єр-міністр Борис Джонсон не буде присутній.

За словами Хенкока, існує велика ймовірність виникнення випадків зараження в країні, тому країна «має бути добре підготовленою».

Читайте також: В Україні створили оперативний штаб із запобігання коронавірусу

Водночас зазначається, що у Великій Британії на даний момент немає підтверджених випадків вірусу, заявив прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Дев’ятеро людей у Великій Британії очікують результатів тесту на коронавірус, ще п’ятеро отримали підтвердження відсутності у них вірусу, симптоми якого схожі на застуду - лихоманка, чхання і кашель.

Читайте також: У Китаї зафіксували вже 881 випадок зараження коронавірусом

У деяких аеропортах країни посилюють заходи безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Читайте також: Кількість померлих через коронавірус у Китаї зросла до 26

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Фото: АА