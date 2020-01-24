У Британії скликають екстрений комітет через коронавірус з Китаю
Про це повідомляє Sky News.
«Урядовий комітет з надзвичайних ситуацій буде скликано сьогодні для обговорення смертельного спалаху коронавірусу», - йдеться у публікації.
Участь у засіданні на чолі з міністром охорони здоров’я Меттом Хенкоком візьмуть глави МЗС та МВС Британії, міністри з питань транспорту, освіти і громад. Прем’єр-міністр Борис Джонсон не буде присутній.
За словами Хенкока, існує велика ймовірність виникнення випадків зараження в країні, тому країна «має бути добре підготовленою».
Водночас зазначається, що у Великій Британії на даний момент немає підтверджених випадків вірусу, заявив прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Дев’ятеро людей у Великій Британії очікують результатів тесту на коронавірус, ще п’ятеро отримали підтвердження відсутності у них вірусу, симптоми якого схожі на застуду - лихоманка, чхання і кашель.
У деяких аеропортах країни посилюють заходи безпеки.
Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.
Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.
Фото: АА