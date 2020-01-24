Через коронавірус зачиняють частину Великого китайського муру
Про це повідомляє NHK.
«Серед інших місць, що тимчасово зачиняються – Великий китайський мур, гробниці імператорів династії Мін та Національний музей. Багато міських кінотеатрів, зоопарків та парків розваг також будуть закриті», - йдеться у повідомленні.
Також влада тимчасово закриває музей в Пекіні «Заборонене місто» (The Palace Museum) та парк розваг Disneyland у Шанхаї.
У Пекіні також було скасовано багато заходів, пов’язаних зі святкуванням китайського Нового року.
Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.
Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.
Фото: АА