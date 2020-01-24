Через коронавірус зачиняють частину Великого китайського муру

Через небезпеку поширення коронавірусу тимчасово зачиняється частина Великого китайського муру та інші історичні пам’ятки в країні.

Про це повідомляє NHK.

«Серед інших місць, що тимчасово зачиняються – Великий китайський мур, гробниці імператорів династії Мін та Національний музей. Багато міських кінотеатрів, зоопарків та парків розваг також будуть закриті», - йдеться у повідомленні.

Також влада тимчасово закриває музей в Пекіні «Заборонене місто» (The Palace Museum) та парк розваг Disneyland у Шанхаї.

У Пекіні також було скасовано багато заходів, пов’язаних зі святкуванням китайського Нового року.

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Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Фото: АА