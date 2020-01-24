У Фінляндії у двох туристів з Китаю підозрюють коронавірус
Про це повідомляє Yle.
«В Івало виявлено двох пацієнтів із підозрою на коронавірус. Туристи, які приїхали до Івало з міста Ухань, вночі звернулися в місцеву поліклініку через симптоми грипу», - йдеться в повідомленні.
За словами лікаря з інфекційних захворювань Центральної лікарні Лапландії Маркку Броаса, у пацієнтів взято проби й відправлено на аналіз до Гельсінкі. Очікується, що попередні результати будуть відомі в другій половині дня або ввечері.
Броас оцінює стан пацієнтів як нормальний для хворих на грип.
Китайці приїхали до Лапландії декілька днів тому з Норвегії.
Жертвами вірусної пневмонії, викликаної раніше невідомим коронавірусом, стали, за останніми даними, 26 осіб.
Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ поки що не оголосила коронавірус міжнародною загрозою для здоров'я людей.
Фото: Vesa Toppari / Yle