У Фінляндії у двох туристів з Китаю підозрюють коронавірус

У двох туристів з Китаю, які приїхали в фінське селище Івало, підозрюють коронавірус.

Про це повідомляє Yle.

«В Івало виявлено двох пацієнтів із підозрою на коронавірус. Туристи, які приїхали до Івало з міста Ухань, вночі звернулися в місцеву поліклініку через симптоми грипу», - йдеться в повідомленні.

За словами лікаря з інфекційних захворювань Центральної лікарні Лапландії Маркку Броаса, у пацієнтів взято проби й відправлено на аналіз до Гельсінкі. Очікується, що попередні результати будуть відомі в другій половині дня або ввечері.

Броас оцінює стан пацієнтів як нормальний для хворих на грип.

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Китайці приїхали до Лапландії декілька днів тому з Норвегії.

Жертвами вірусної пневмонії, викликаної раніше невідомим коронавірусом, стали, за останніми даними, 26 осіб.

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Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ поки що не оголосила коронавірус міжнародною загрозою для здоров'я людей.

Фото: Vesa Toppari / Yle