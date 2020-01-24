Король Нідерландів за штурвалом літака прибув до Ізраїлю

Король Нідерландів за штурвалом літака прибув до Ізраїлю

Відео
Укрінформ
Король Нідерландів Віллем-Александр був за штурвалом літака Boeing 737-700, який доправив делегацію країни до Ізраїлю на заходи Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту.

Відео прибуття літака розміщено в Twitter.

На ньому чути, як диспетчер каже: “Ласкаво просимо, Ваша величносте”.

Король Нідерландів кілька років тому зізнався, що працював пілотом пасажирського літака протягом двадцяти років. Він літає як пілот авіакомпанії KLM двічі на тиждень.

Віллем-Александр почав пілотувати до його сходження на престол у 2013 році, коли його мати королева Беатрікс відреклася від престолу.

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Він працював другим пілотом на пасажирських рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії KLM.

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