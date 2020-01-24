Король Нідерландів за штурвалом літака прибув до Ізраїлю

Король Нідерландів Віллем-Александр був за штурвалом літака Boeing 737-700, який доправив делегацію країни до Ізраїлю на заходи Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту.

Відео прибуття літака розміщено в Twitter.

На ньому чути, як диспетчер каже: “Ласкаво просимо, Ваша величносте”.

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם- אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה- 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" 🇮🇱🇳🇱.@ynetalerts pic.twitter.com/sHVaeUc3C2 — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) January 22, 2020

Король Нідерландів кілька років тому зізнався, що працював пілотом пасажирського літака протягом двадцяти років. Він літає як пілот авіакомпанії KLM двічі на тиждень.

Віллем-Александр почав пілотувати до його сходження на престол у 2013 році, коли його мати королева Беатрікс відреклася від престолу.

Він працював другим пілотом на пасажирських рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії KLM.