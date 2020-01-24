У Північній Кореї підтвердили призначення нового глави МЗС

Державні ЗМІ Північної Кореї підтвердили призначення Рі Сон Гвона новим міністром закордонних справ.

Про це повідомляє АР з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

"Нову посаду Рі Сон Гвона на посаді міністра закордонних справ оголосили у п'ятницю в посланні корейського Центрального агентства новин", - йдеться в повідомленні.

Рі Сон Гвон є колишнім військовим офіцером і, як зазначається, не має великого дипломатичного досвіду.

У ході бенкету в п'ятницю новий глава МЗС підкреслив готовність Північної Кореї зробити "фронтальний прорив", нарощуючи "самостійність" у вирішенні зовнішніх викликів, що стоять перед комуністичним режимом.

Південнокорейські та інші закордонні ЗМІ ще на початку тижня повідомляли, що КНДР поінформувала іноземних дипломатів у Пхеньяні про роботу Сон Гвона в якості нового міністра закордонних справ.