Меркель розповіла про акценти німецького головування у ЄС

Німеччина ставить перед собою низку завдань під час свого головування у ЄС у другому півріччі, серед яких - проведення саміту ЄС-Африка у Брюсселі та ЄС-Китай у німецькому місті Лейпциг.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму виступі в Давосі 23 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президентство Німеччини буде присвячено двом темам: по-перше, це саміт з африканськими країнами у Брюсселі… Ми хочемо вперше у вересні організувати саміт, за участю всіх країн ЄС і Китаю, у Лейпцигу", - поінформувала канцлер.

Що стосується "Чорного" континенту, то європейці лише виграють, коли будуть робити не для Африки, але разом з Африкою, переконана Меркель. Європа, за її словами, має реагувати на бачення африканцями розвитку власного континенту, а не нав’язувати своє.

Вона звернула увагу на те, що ЄС наразі не має єдиної політики щодо Китаю. Меркель нагадала, що з 2013 року триває робота над угодою по захисту інвестицій, і добре було б, щоб її вдалося завершити цього року. Але для цього потрібна «гнучкість з обох боків». Дуже важливою здається канцлеру також взаємодія з Китаєм у галузі захисту клімату, зокрема, в координації системи торгівлі квотами на викиди, що могло би дати шанс дуже сильно просунутися в напрямку спільної мети.

Серед інших тем головування ФРН у ЄС Меркель назвала розвиток біотехнологій і оцифрування, зокрема, розвиток 5G, адже Європа «дуже повільна» в цьому питанні та залежить значною мірою від інших виробників. Глава уряду також додала, що європейці мають прийняти рішення, як в епоху цифрових технологій поводитися з китайськими «пропозиціями» з точки зору забезпечення власної безпеки.

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Також Німеччина виступатиме за багатосторонність. Меркель «дуже не хотіла би бачити знову двополярний світ».

Як раніше повідомляло агентство, канцлер Ангела Меркель у Давосі заявила, що Німеччина витрачає мільярди євро на розвиток своєї "зеленої" енергетики та заходи захисту клімату в усьому світі та закликає всіх шукати спільні шляхи заради цієї мети.