Канада готова вивести війська з Іраку в разі отримання запиту Багдада

Якщо влада Іраку офіційно звернеться до Канади із запитом на виведення з країни військ — це рішення буде виконано.

Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє CBC News.

“Так само, як в Канаді існує законодавчий процес, так і в Іраку. Ми знаходимося там на прохання уряду Іраку. Якщо вони вирішать це змінити, нам варто поважати це”, - сказав Саджан.

За його словами, наразі між двома державами тривають дискусії стосовно найкращого формату співпраці. “Чинне керівництво Іраку усвідомлює, чому ми прибули, а саме для допомоги Іраку й недопущення взяття ІДІЛ контролю над країною”, - зазначив міністр.

Він додав, що “Ірак, звісно, має занепокоєння й ми дослухаємося до них”.

Саджан наголосив, що Канада готова відносити свої військові місії на Близькому сході, але лише за умови впевненості у безпеці підрозділів.

“Ми розглядаємо усі заходи для повернення й продовження обох наших місій у рамках коаліції, однак, ми підемо на це лише за умов встановлення належної безпекової ситуації”, - підсумував він.

Як повідомлялося, 31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку. У ніч на 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада. За наслідками цих подій, парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.

Натомість, Канада тимчасово згорнула усі свої військові операції на Іраку. До цього у країні перебувало близько 500 канадських військовослужбовців, які тренували іракських силовиків й боролися із рештками ІДІЛ.