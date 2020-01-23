У Саудівській Аравії кажуть, що не фіксували зараження новим коронавірусом
Про це повідомив у Twitter саудівський Центр з профілактики та контролю захворювань.
"Наразі немає випадків коронавірусу (2019 nCoV) у Саудівській Аравії", - йдеться в повідомленні.
No cases of the novel #coronavirus (2019-nCoV) in #Saudi_Arabia so far.— المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) January 23, 2020
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Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.