У Саудівській Аравії кажуть, що не фіксували зараження новим коронавірусом

У Саудівській Аравії не зафіксовано жодного випадку зараження новим типом коронавірусу.

Про це повідомив у Twitter саудівський Центр з профілактики та контролю захворювань.

"Наразі немає випадків коронавірусу (2019 nCoV) у Саудівській Аравії", - йдеться в повідомленні.

No cases of the novel #coronavirus (2019-nCoV) in #Saudi_Arabia so far.



Events of public health concern are published daily at: https://t.co/JnQRmarvZ5#SCDC #Weqaya — المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) January 23, 2020

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.