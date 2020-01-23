Людство оголосило війну природі, яка "б’є" дуже жорстоко - генсек ООН

Кліматичні зміни швидші за нас, і у війні, яку людство оголосило природі, природа б'є дуже жорстоко.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи на Світовому економічному форумі в Давосі в четвер.

"Людство оголосило війну природі, і природа б’є дуже жорстоко. Кліматичні зміни швидші за нас, і ми поки що не виграємо цю війну. Та ми повинні виграти цю війну. Не кліматичні зміни зруйнують цю планету, а ми знищимо нашу здатність жити на цій планеті", - сказав Гутерреш.

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За його словами, необхідно рухатися в напрямку зеленої економіки, і гроші платників податків у вигляді субсидій не повинні витрачатися на викопні види палива.

Він також висловив занепокоєння тим, що внутрішньополітичні проблеми у багатьох країнах не дали їм змоги вжити необхідних заходів у рамках Паризької угоди (щодо зменшення викидів парникових газів з 2020 року - ред.).

Гутерреш підкреслив, що на країни "великої двадцятки" припадає 80 відсотків світових викидів.