Коронавірус дістався В’єтнаму - хворі двоє громадян Китаю

У В'єтнамі зафіксовані перші випадки зараження новим коронавірусом — хворими виявилися двоє громадян Китаю.

Про це повідомляє Vietnam news agency.

"Двох громадян Китаю помістили на карантин у лікарні Чо-Рей, розташованій у місті Хошимін, після того, як їх аналізи дали позитивний результат на коронавірус (nCoV), що спричинив гострий спалах пневмонії у місті Ухань, Китай",- йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений і в сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, а також у США та Франції.