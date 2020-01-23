У Сінгапурі й Саудівській Аравії підтвердили перші випадки коронавірусу
Про це повідомили на сайті відомства.
“Міністерство підтвердило 23 січня 2020 року один імпортований випадок коронавірусу в Сінгапурі”, - заявили у МОЗ.
У відомстві додали, що йдеться про 66-річного громадянина Китаю з міста Ухань, який прибув до своєї родини у Сінгапурі 20 січня.
Водночас, міністр закордонних справ Індії Велламвеллі Муралідхаран написав у Twitter, що в однієї індійської медсестри в Саудівській Аравії також зафіксували коронавірус, але вона вже видужує.
“Близько 100 індійських медсестер, в основному з Керали, що працюють у лікарні Аль-Хаят (у Саудівській Аравії — ред.), були обстежені, і в жодної, крім однієї медсестри, не виявили зараження коронавірусом”, - повідомив Муралідхаран.
Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.