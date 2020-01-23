Представники ЄС планують підписати Brexit-угоду у п'ятницю

«Завтра, 24 січня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, підпишуть угоду про вихід Великої Британії і Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейської спільноти з атомної енергетики», - сказав речник.

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Він зауважив, що час церемонії підписання ще має бути підтверджений.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія має вийти з ЄС після 31 січня 2020 року. У середу під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що вже на початку січня Євросоюз розпочне переговори з Великою Британією щодо параметрів майбутнього партнерства та економічної співпраці.