Представники ЄС планують підписати Brexit-угоду у п'ятницю
Укрінформ
Вже 24 січня представники ЄС - президент Єврокомісії та президент Європейської Ради підпишуть угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу.
Про це у четвер під час брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer), представляючи розклад роботи президента Єврокомісії на кілька наступних днів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Завтра, 24 січня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, підпишуть угоду про вихід Великої Британії і Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейської спільноти з атомної енергетики», - сказав речник.
Він зауважив, що час церемонії підписання ще має бути підтверджений.
Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія має вийти з ЄС після 31 січня 2020 року. У середу під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що вже на початку січня Євросоюз розпочне переговори з Великою Британією щодо параметрів майбутнього партнерства та економічної співпраці.