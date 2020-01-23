Міністр фінансів США порадив Греті Тунберг прослухати курс економіки, перш ніж критикувати владу

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що екоактивістці Греті Тунберг слід закінчити курс економіки в коледжі, перш ніж читати лекції уряду США про відмову від викопного палива.

Про це він заявив на брифінгу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на запитання, чи потрібно найбільшій економіці в світі негайно відмовитись від викопного палива, повідомляє CNBC.

"Вона (Тунберг — ред.) головний економіст чи хто? Я заплутався... Після того, як вона піде у коледж та пройде курс економіки, вона зможе повернутись та пояснити це нам", – сказав Мнучін.

Читайте також: Грета Тунберг зустрілася у Давосі з британським принцом Чарльзом

Як зазначається, Тунберг і ще 20 молодих кліматичних активістів закликали присутніх на форумі припинити інвестиції в розвідку та видобуток викопного палива і "повністю від нього відмовитись".