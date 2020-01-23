Міністр фінансів США порадив Греті Тунберг прослухати курс економіки, перш ніж критикувати владу

Міністр фінансів США порадив Греті Тунберг прослухати курс економіки, перш ніж критикувати владу

Укрінформ
Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що екоактивістці Греті Тунберг слід закінчити курс економіки в коледжі, перш ніж читати лекції уряду США про відмову від викопного палива.

Про це він заявив на брифінгу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на запитання, чи потрібно найбільшій економіці в світі негайно відмовитись від викопного палива, повідомляє CNBC.

"Вона (Тунберг — ред.) головний економіст чи хто? Я заплутався... Після того, як вона піде у коледж та пройде курс економіки, вона зможе повернутись та пояснити це нам", – сказав Мнучін.

Читайте також: Грета Тунберг зустрілася у Давосі з британським принцом Чарльзом

Як зазначається, Тунберг і ще 20 молодих кліматичних активістів закликали присутніх на форумі припинити інвестиції в розвідку та видобуток викопного палива і "повністю від нього відмовитись".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-