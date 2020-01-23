У Кельні знову евакуюють людей через авіабомбу

У Кельні лише через день після операції зі знешкодження авіабомби часів війни проходить аналогічна операція.

Про це повідомляє поліція землі Північний Рейн-Вестфалія.

«Служба правопорядку розпочала евакуацію в Лінденталі о 9:00. Школи та дитячі садки закриті», - йдеться у повідомленні.

Влада міста повідомляє, що знешкодження боєприпасу має відбутися 23 січня.

Зокрема, евакуація проводиться з університетських клінік, а також близько 5800 жителів району Лінденталь.

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Бомбу виявлено 22 січня на території університетських клінік, вона лежить на глибині близько 5 метрів.

З початку року це вже п‘ята операція зі знешкодження бомб у німецьких містах: 22 січня подібна відбулась у центрі Берліна, 21 січня - в Кельні, 18 січня - в Дюссельдорфі, 12 січня - у Дортмунді.