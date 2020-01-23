Хорошу Brexit-угоду складно зробити за 11 місяців — єврокомісар
Таке переконання висловив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні у четвер під час дискусії на Світовому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми укладемо хорошу угоду. Це буде складно зробити за 11 місяців (до кінця 2020 року – ред.). Але я вважаю, що це можливо», - заявив єврокомісар.
У свою чергу, міністр економіки та фінансів Італії Роберто Гуальтьєрі відзначив, що після укладання поглибленої і всеосяжної торгівельної угоди між Євросоюзом і Британією вже не буде єдиного ринку, а відтак, сторони повинні домовлятися про квоти і тарифи.
За оцінками Bloomberg, вихід із Євросоюзу вартуватиме Лондону 203 млрд фунтів до кінця 2020 року.
Як повідомлялося, Велика Британія вийде із ЄС 31 січня.