Хорошу Brexit-угоду складно зробити за 11 місяців — єврокомісар

В Єврокомісії упевнені, що до кінця року ЄС і Велика Британія укладуть вигідну угоду про вільну і всеосяжну торгівлю.

Таке переконання висловив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні у четвер під час дискусії на Світовому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми укладемо хорошу угоду. Це буде складно зробити за 11 місяців (до кінця 2020 року – ред.). Але я вважаю, що це можливо», - заявив єврокомісар.

Читайте також: Парламент Британії ухвалив законопроєкт про Brexit

У свою чергу, міністр економіки та фінансів Італії Роберто Гуальтьєрі відзначив, що після укладання поглибленої і всеосяжної торгівельної угоди між Євросоюзом і Британією вже не буде єдиного ринку, а відтак, сторони повинні домовлятися про квоти і тарифи.

За оцінками Bloomberg, вихід із Євросоюзу вартуватиме Лондону 203 млрд фунтів до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, Велика Британія вийде із ЄС 31 січня.