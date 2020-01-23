Китай "закриває" Ухань через новий коронавірус
Укрінформ
Китайська влада припиняє у четвер, 23 січня, авіа - та залізничне сполучення з Ухані через спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом.
Про це повідомляє AP.
Заява прозвучала після того, як кількість загиблих зросла до 17 осіб.
Кількість хворих в Китаї вже перевищила 500, більшість з них захворіли в Ухані, де проживають 11 млн осіб.
Осередком появи нового типу вірусу вважається китайське місто Ухань провінції Хубей, де зареєстровано більшість випадків захворювання.
Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей у Таїланді, Японії, Південної Кореї. Перший випадок зареєстрований в США.