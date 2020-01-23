Китай

Китай "закриває" Ухань через новий коронавірус

Укрінформ
Китайська влада припиняє у четвер, 23 січня, авіа - та залізничне сполучення з Ухані через спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом.

Про це повідомляє AP.

Заява прозвучала після того, як кількість загиблих зросла до 17 осіб.

Кількість хворих в Китаї вже перевищила 500, більшість з них захворіли в Ухані, де проживають 11 млн осіб.

Осередком появи нового типу вірусу вважається китайське місто Ухань провінції Хубей, де зареєстровано більшість випадків захворювання.

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Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей у Таїланді, Японії, Південної Кореї. Перший випадок зареєстрований в США.

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