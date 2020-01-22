Помпео готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту Трампа

Помпео готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту Трампа

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що із задоволенням виступив би на слуханнях у Сенаті в справі імпічменту президента Дональда Трампа, якщо йому надійде відповідна повістка.

Про це він сказав у середу, 22 січня, під час свого візиту на Ямайку, повідомляє Bloomberg.

"Якщо від мене вимагають юридичних свідчень, як я вже говорив раніше, я із задоволенням зроблю це", - заявив глава Держдепартаменту США журналістам, які супроводжують його під час візиту.

Заява Помпео пролунала після того, як напередодні республіканці відхилили всі поправки, запропоновані демократами до регламенту судового процесу з імпічменту президента Трампа. Демократи, зокрема, наполягали на представленні рядом урядових структур США, які відповідають за національну безпеку та зовнішню політику, документів щодо призупинення допомоги Україні влітку минулого року.

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Крім того, виносилися конкретні пропозиції щодо проведення слухань з топчиновниками адміністрації Трампа як додатковими свідками. Щоправда, окремої поправки про слухання з держсекретарем Помпео не вносилося.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 21 січня, почалися перші судові слухання у верхній палаті американського Конгресу в справі імпічменту президента Сполучених Штатів.

Наступного дня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) за запитом правозахисної організації American Oversight опублікувало документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа.

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