Помпео готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту Трампа

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що із задоволенням виступив би на слуханнях у Сенаті в справі імпічменту президента Дональда Трампа, якщо йому надійде відповідна повістка.

Про це він сказав у середу, 22 січня, під час свого візиту на Ямайку, повідомляє Bloomberg.

"Якщо від мене вимагають юридичних свідчень, як я вже говорив раніше, я із задоволенням зроблю це", - заявив глава Держдепартаменту США журналістам, які супроводжують його під час візиту.

Заява Помпео пролунала після того, як напередодні республіканці відхилили всі поправки, запропоновані демократами до регламенту судового процесу з імпічменту президента Трампа. Демократи, зокрема, наполягали на представленні рядом урядових структур США, які відповідають за національну безпеку та зовнішню політику, документів щодо призупинення допомоги Україні влітку минулого року.

Крім того, виносилися конкретні пропозиції щодо проведення слухань з топчиновниками адміністрації Трампа як додатковими свідками. Щоправда, окремої поправки про слухання з держсекретарем Помпео не вносилося.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 21 січня, почалися перші судові слухання у верхній палаті американського Конгресу в справі імпічменту президента Сполучених Штатів.

Наступного дня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) за запитом правозахисної організації American Oversight опублікувало документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа.