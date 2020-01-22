У Китаї — вже 17 померлих від коронавірусу

Кількість померлих від коронавірусу у китайській провінції Хубей зросла до 17 людей, ще зафіксовані понад 400 випадків зараження.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на китайські державні ЗМІ.

“Кількість зафіксованих випадків коронавірусу у провінції Хубей зросла 444 людей, 17 людей померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині ще немає вакцини проти нового вірусу.

Тим часом стало відомо, що в аеропорту Гітроу у Лондоні буде відведене окреме місце для контролю пасажирів із китайських провінції, де було зафіксовано вірус.

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Як повідомлялося, раніше у Китаї зафіксували 9 летальних випадків від нового коронавірусу. Сьогодні, 22 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрене засідання щодо загрози, яку несе новий коронавірус.