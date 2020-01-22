Прем'єр Іспанії назвав п’ять головних викликів для країни

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі назвав п'ять головних викликів для свого уряду, підкресливши прихильність до всеосяжного мультинаціоналізму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перед лицем націоналістичного регресу у всіх сферах діяльності мій уряд є прихильником ефективної і всеосяжної мультинаціональності», - заявив Санчес.

За словами прем'єр-міністра, оскільки Іспанія - відкрита країна, її пріоритети на найближчі десятиліття не відрізняються від порядку денного інших країн світу.

Головними п'ятьма викликами «для трансформації» країни прем'єр окреслив: економічне зростання, розвиток технологій, боротьбу за екологію, гендерну рівність та соціальну підтримку громадян.

Говорячи про плани для зміцнення економіки країни, Санчес підкреслив, що досягти економічного зростання за будь-яку ціну, розділяючи населення на соціальні верстви і створюючи більше бідного робітничого класу - неприйнятно для його уряду.

Санчес також повідомив про плани трансформувати економіку країни за допомогою цифрових технологій: штучного інтелекту, біоінженерії, робототехніки.

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«Через десятиліття наша виробнича система, наша мобільність, наші міста, наш стан здоров'я і рівень життя в цілому будуть абсолютно іншими», - пообіцяв прем'єр.

Санчес на посаді прем'єра вже вдруге відвідує економічний форум у Давосі, але цього разу він робить це вже після формування на початку січня першого лівого, що нетипово для сучасного Євросоюзу, коаліційного уряду.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.