Президентом Греції вперше стане жінка

Парламент Греції проголосував у середу за кандидатуру Катерини Сакелларопулу на пост президента країни.

Про це свідчить підрахунок поданих за неї голосів, повідомляє Еkathimerini.

“63-річна Сакелларопулу здобула підтримку 261 депутата з-поміж 300 парламентаріїв”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, її підтримали законодавці від правлячої партії “Нова демократія”, лівої опозиції СІРІЗА та лівого “Руху змін”.

Сакелларопулу вступить на посаду президента Греції 13 березня і пробуде на ній п’ять років. Вона стане першою жінкою, яка очолить країну.

До цього політик була главою Державної ради Греції, що є одночасно адміністративним органом та Верховним адміністративним судом Греції.

Фото: Еkathimerini