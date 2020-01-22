Президентом Греції вперше стане жінка
Укрінформ
Парламент Греції проголосував у середу за кандидатуру Катерини Сакелларопулу на пост президента країни.
Про це свідчить підрахунок поданих за неї голосів, повідомляє Еkathimerini.
“63-річна Сакелларопулу здобула підтримку 261 депутата з-поміж 300 парламентаріїв”, - йдеться у публікації.
Як зазначається, її підтримали законодавці від правлячої партії “Нова демократія”, лівої опозиції СІРІЗА та лівого “Руху змін”.
Сакелларопулу вступить на посаду президента Греції 13 березня і пробуде на ній п’ять років. Вона стане першою жінкою, яка очолить країну.
До цього політик була главою Державної ради Греції, що є одночасно адміністративним органом та Верховним адміністративним судом Греції.
Фото: Еkathimerini