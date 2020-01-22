Вірменські депутати побилися через законопроєкт про "злодіїв у законі"

У залі парламенту Вірменії відбулася бійка між депутатами під час обговорення законопроекту про криміналізацію створення злочинних субкультурних груп.

Про це повідомляє портал News.am .

"Даний законопроект (про "злодіїв у законі" - ред.) зустрів серйозну протидію обох парламентських опозиційних партій - «Світлої Вірменії» та «Процвітаючої Вірменії», супроводжувався серйозною сваркою між депутатом від «ПВ» Геворком Петросяном і незалежним депутатом Арманом Бабаджаняном, що практично перейшла у рукоприкладство", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що метою законопроекту, як запевняє влада, є кримінальне переслідування тих, хто є членами угруповань або прихильниками «злодіїв у законі».

Згідно з документом створення або керівництво злочинним субкультурним угрупованням каратиметься тюремним ув'язненням терміном від 5 до 10 років.

Аналогічна діяльність, що проводиться в тюрмі, у збройних силах або за участю неповнолітніх, каратиметься 8 - 12 роками ув'язнення.