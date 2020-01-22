США приєднаються до екоініціативи "Один трильйон дерев", оголошеної на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми приєднуємося до глобальної ініціативи "Один трильйон дерев"", — заявив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі 21 січня розпочинається Всесвітній економічний форум, що триватиме до 24 січня. Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн.

Варто також зауважити, що уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.