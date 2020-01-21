Автор програми катування з ЦРУ дав свідчення у військовому суді

Один із авторів програми допитів ЦРУ часів президента Джорджа Буша молодшого психолог Джеймс Мітчелл уперше дав свідчення у військовому суді на базі ВМС США в Гуантанамо над обвинуваченими в організації терактів 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє The New York Times.

Колишній контрактний психолог ЦРУ Мітчелл, який брав участь у розробці так званих «розширених методів допиту», пише видання, постав перед судом як свідок, зустрівшись у судовій залі з п’ятьма обвинуваченими, котрі піддавалися катуванню шляхом позбавлення сну, занурення у воду тощо. Серед обвинувачених був присутній Халід Шейх Мохаммед, який керував плануванням атак 11 вересня і якого 183 рази катували зануренням у воду, часом за участю доктора Мітчелла.

Мітчелл заявив, що погодився свідчити в Гуантанамо особисто, а не в режимі відекоференції заради сімей жертв терактів. Обвинувачені вимагають, аби суд не враховував їхні зізнання в ЦРУ, зроблені внаслідок застосування насильницьких прийомів. Суд, заслухавши свідків та розглянувши матеріали справи, має ухвалити відповідне рішення.

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У 2002 році Мітчелл та ще один психолог Джон Джессен, нагадує NYT, розробили програму допиту, яку ЦРУ випробовувало на затриманих. Адвокати захисту стверджують, що тортурам піддавалися всі п'ятеро обвинувачених. яким загрожує смертна кара.

Раніше повідомлялося, що допити Мухаммеда за участю співробітників ЦРУ та британської контррозвідки Мi-5 проходили у військовій в’язниці для підозрюваних у тероризмі на території бази ВМС США в Гуантанамо (Куба), а також у в’язницях на військових базах у Пакистані, Афганістані й Марокко.

У 2009 році було оголошено про закриття в'язниці в Гуантанамо.