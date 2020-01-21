Брюссель пригрозив Лондону санкціями у разі невиконання умов Brexit-угоди

Європейська комісія заявила, що готова застосовувати штрафи або призупиняти торговельні пільги, якщо Лондон не виконуватиме умови угоди про вихід зі спільноти.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Європейську комісію.

"Брюссель планує застосовувати штрафи або навіть призупиняти торговельні пільги, якщо Велика Британія не буде дотримуватися умов запланованої угоди після Brexit", - повідомила Європейська комісія у понеділок.

Єврокомісія наполягає на необхідності дотримання Британією екологічних, соціальних та конкурентних правил спільноти. Брюссель із занепокоєнням сприйняв заяву британського міністра Саїда Джавіда про те, що після Brexit не буде жодних торговельних узгоджень з ЄС.

Єврокомісія має намір відмовити Британію від порушення правил майбутньої угоди, створивши спільний комітет, що буде вирішувати суперечки шляхом консультацій, або починати судовий розгляд у разі провалу перемовин.

Комітет повинен буде оцінювати, чи стосується це питання законодавства ЄС, і в такому випадку направляти провадження до Суду ЄС у Люксембурзі для винесення обов'язкового рішення або прийняти рішення щодо вирішення суперечки.

Щоб забезпечити дотримання рішень, комітет надаватиме стороні-порушнику "розумний термін" ​​для усунення порушень. Якщо жодних дій не вчинятиметься, комісія зможе застосувати штрафні санкції.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з ЄС відбудеться 31 січня. Міністр фінансів Великої Британії Саїд Джавід заявив, що після Brexit жодних торговельних узгоджень з ЄС не буде.

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Економічні збитки Великої Британії в зв'язку з виходом з Євросоюзу вже досягли 170 мільярдів доларів.

Як відомо, британський парламент чотири рази відхиляв угоду з ЄС. Тричі - за попереднього прем'єра Терези Мей, в результаті чого вона подала у відставку.

Після 31 січня між Британією та Євросоюзом розпочнуться переговори про майбутні торгові відносини.