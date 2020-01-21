Трамп у Давосі назвав екоактивістів “пророками апокаліпсису”
Про це повідомляє CNN.
"Президент Дональд Трамп розкритикував кліматичних активістів, назвавши їх "вічними пророками приреченості", у вівторок на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, порядок денний якого зосереджено на боротьбі з кліматичною кризою", - йдеться у повідомленні.
Виступаючи після кліматичної активістки Грети Тунберг, яка звинуватила світових лідерів у відсутності боротьби зі зміною клімату, президент Трамп відкинув заклики до термінових дій.
“Ми повинні відкинути вічних пророків, що пророкують загибель, та їхні пророцтва щодо апокаліпсису. Зараз час не для песимізму, а для оптимізму", - зазначив Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі 21 січня розпочався Всесвітній економічний форум, що триватиме до 24 січня.
Варто також зауважити, що уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.
Фото: World Economic Forum / Manuel Lopez