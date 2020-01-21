Трамп у Давосі назвав екоактивістів “пророками апокаліпсису”

Президент США Дональд Трамп розкритикував екологічних активістів, які вважають, що людству загрожує катастрофа через зміни клімату.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп розкритикував кліматичних активістів, назвавши їх "вічними пророками приреченості", у вівторок на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, порядок денний якого зосереджено на боротьбі з кліматичною кризою", - йдеться у повідомленні.

Виступаючи після кліматичної активістки Грети Тунберг, яка звинуватила світових лідерів у відсутності боротьби зі зміною клімату, президент Трамп відкинув заклики до термінових дій.

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“Ми повинні відкинути вічних пророків, що пророкують загибель, та їхні пророцтва щодо апокаліпсису. Зараз час не для песимізму, а для оптимізму", - зазначив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі 21 січня розпочався Всесвітній економічний форум, що триватиме до 24 січня.

Варто також зауважити, що уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.

Фото: World Economic Forum / Manuel Lopez