На святкуванні Водохреща в Ефіопії загинули 10 осіб, понад 100 постраждалих

У ефіопському місті Гондер під час релігійного християнського свята завалився дерев’яний настил для глядачів: щонайменше 10 загиблих та 100 поранених людей.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на AFP

«Щонайменше 10 осіб загинули та понад 100 були поранені в понеділок, коли під час православного свята Водохреща в ефіопському місті Гондер завалився дерев’яний настил для глядачів», - йдеться в повідомленні.

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Інформацію вже підтвердили місцеві лікарі. Проте число жертв може виявитися ще більшим.