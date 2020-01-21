Білорусь почала закуповувати нафту з Норвегії на тлі конфлікту з РФ

"Білоруська нафтова компанія" в січні купить партію норвезької нафти, видобутої на родовищі Johan Sverdrup.

Як повідомляє DW, норвезька нафта буде доставлена в Білорусь через литовський порт Клайпеда.

Очікується, що норвезький танкер Breiviken, навантажений 80 000 тонн нафти, прибуде в Клайпеду 22 січня. Звідти нафта буде доставлена до Новополоцького НПЗ ("Нафтан") залізницею.

Зазначається, що після отримання першої партії палива білоруська сторона збирається продовжувати переговори про подальші поставки.

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У той же час білоруське онлайн-видання Tut.by пише, що залізничні поставки нафти з Клайпеди в напрямку Новполоцкого НПЗ обійдеться Мінську приблизно в 20 доларів за тонну, що значно дорожче транспортування палива по нафтопроводах.

Угода була укладена на тлі розбіжностей між Москвою і Мінськом з питання ціни на енергоносії, через що Росія на початку січня припинила поставки нафти в Білорусь.