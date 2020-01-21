У Чехії помер голова Сенату Ярослав Кубера

У Чехії на 72-му році життя раптово помер спікер верхньої палати парламенту країни Ярослав Кубера.

Як повідомила асистентка голови Сенату Чехії Сью Нгуєн, Кубері стало зле в його робочому кабінеті і після перевезення до лікарні він помер, інформує видання ceskenoviny.cz.

Член партії християнських демократів (ODS) Кубера був відомий своїм критичним ставленням до функціонування ЄС, екологічних чи феміністичних рухів.

Кубера був багаторічним мером чеського міста Тепліце. З 2000 року він був членом Сенату країни. В 2016 році політика було призначено заступником спікера верхньої палати парламенту, а торік він став головою Сенату Чехії.

Востаннє Кубера побував в Україні під час інавгуарації Президента України Володимира Зеленського у травні 2019 року.