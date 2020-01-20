З парагвайської в'язниці втекли понад 70 небезпечних злочинців
Укрінформ
Щонайменше 75 в'язнів втекли з парагвайської в'язниці через проритий тунель.
Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву МВС Парагваю.
“Щонайменше 75 в'язнів втекли з в'язниці у Парагваю через підземний тунель у неділю”, - йдеться у повідомленні.
За словами міністра МВС Юклідес Асеведо, йдеться про “дуже небезпечних” в'язнів. Більшість із них належить до бразильської злочинної банди “PCC”.
У відомстві також не виключають, що в'язні спробують перетнути кордон із Бразилією.
Нині у прикордонному місті Педро Хуан Кабальєро, де знаходиться в'язниця, підняли “рівень пильності” до найвищого.
Як повідомлялося, внаслідок сутичок у в'язниці в Гондурасі загинули щонайменше 16 осіб, ще двоє отримали поранення.
Фото: CNN