З парагвайської в'язниці втекли понад 70 небезпечних злочинців

Щонайменше 75 в'язнів втекли з парагвайської в'язниці через проритий тунель.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву МВС Парагваю.

“Щонайменше 75 в'язнів втекли з в'язниці у Парагваю через підземний тунель у неділю”, - йдеться у повідомленні.

За словами міністра МВС Юклідес Асеведо, йдеться про “дуже небезпечних” в'язнів. Більшість із них належить до бразильської злочинної банди “PCC”.

У відомстві також не виключають, що в'язні спробують перетнути кордон із Бразилією.

Нині у прикордонному місті Педро Хуан Кабальєро, де знаходиться в'язниця, підняли “рівень пильності” до найвищого.

Як повідомлялося, внаслідок сутичок у в'язниці в Гондурасі загинули щонайменше 16 осіб, ще двоє отримали поранення.

Фото: CNN