У Північній Кореї призначили нового главу МЗС - ЗМІ

У Північній Кореї призначили нового міністра закордонних справ - колишнього голови Комітету з мирного возз'єднання країни Лі Сон Гвона.

Про це передає агентство NK News з посиланням на близькі до Пхеньяна джерела.

“Заступника міністра закордонних справ Північної Кореї Рі Енг Хо замінили”, - йдеться в повідомленні

Рі Енг Хо, який очолював міністерство з 2016 року, замінить колишній голова Комітету з мирного возз'єднання країни Лі Сон Гвон.

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Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну Рі Енг Хо.

Передбачається, що особистість нового глави МЗС буде розкрито на заході для дипломатів-резидентів, запланованому на 23 січня у Пхеньяні або перед ним.

Фото: United Nations