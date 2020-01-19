У Північній Кореї призначили нового главу МЗС - ЗМІ
Укрінформ
У Північній Кореї призначили нового міністра закордонних справ - колишнього голови Комітету з мирного возз'єднання країни Лі Сон Гвона.
Про це передає агентство NK News з посиланням на близькі до Пхеньяна джерела.
“Заступника міністра закордонних справ Північної Кореї Рі Енг Хо замінили”, - йдеться в повідомленні
Рі Енг Хо, який очолював міністерство з 2016 року, замінить колишній голова Комітету з мирного возз'єднання країни Лі Сон Гвон.
Офіційні північнокорейські державні ЗМІ ще не підтвердили заміну Рі Енг Хо.
Передбачається, що особистість нового глави МЗС буде розкрито на заході для дипломатів-резидентів, запланованому на 23 січня у Пхеньяні або перед ним.
Фото: United Nations