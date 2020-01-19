Радник Трампа з питань Росії був відсторонений від посади

Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії Ендрю Пік покинув свій пост через три місяці після того, як почав свою роботу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства, ознайомлені з ситуацією, зазначають, що Піка відсторонили від посади у п'ятницю, 17 січня, після розпочатого проти нього розслідування.

"Радника Трампа супроводили з Білого дому", — сказав один із джерел.

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Згідно з повідомленнями, Пік мав супроводжувати Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії наступного тижня.

Коментувати ситуацію офіційно і Білий дім і сам Пік відмовилися.

Нагадаємо: звільнений чиновник очолив підрозділ щодо відносин з Європою і Росією СНБ США в листопаді минулого року. До цього він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку та Ірану.

До слова, попередній радник Трампа з питань РФ Том Моррісон пропрацював на цій посаді лише два місяці та у жовтні минулого року був звільнений.

Фото: @USEmbBaghdad / Twitter