Близько 15 тисяч осіб, у тому числі фермери на 150 тракторах, влаштували марш по центру Берліна в суботу, 18 січня, у рамках якого провели акцію протесту перед Бранденбурзькими воротами.

Акція під гаслом "Ми ситі по горло", приурочена до аграрної виставки "Зелений тиждень", уже стала традиційною і проводиться вдесяте на знак протесту проти аграрної політики влади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Організатори оголосили, що 2020 рік має стати роком вибору на користь сільського господарства та клімату. Вони критикують аграрну політику федерального уряду та інших держав і розраховують, що їхній голос буде почутий понад 70 міністрами, які зібралися на конференцію міністрів сільського господарства у Федеральному міністерстві закордонних справ. Фермери вручили політикам "ноту селянського протесту".

У Берліні триває "тракторний протест" / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Георг Янсен, співініціатор демонстрації, поінформував, що відбувся обмін думками між "традиційними" фермерами та "органічними" фермерами. В акціях взяли участь і ті, й ті, але, вони поки не готові працювати разом, оскільки вимоги ще не узгоджені. Обидві ініціативи спільно закликають до більш високої матеріальної винагороди за сільськогосподарську працю та справедливих цін на свою продукцію.

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Виставка "Зелений тиждень", найбільша у світі – 1800 експонентів з 72 країн, проходить з 16 до 27 січня. На експо з‘їжджається багато політиків і фахівців. Німецькі фермери та активісти вважають це слушною нагодою, аби привернути увагу до своїх проблем.