Апеляційний суд Литви залишив у силі вирок засудженому за шпигунство на користь РФ

Литовський апеляційний суд в п'ятницю залишив у силі вирок стосовно громадянина Литви Романа Шешеля, засудженого до семи років позбавлення волі за шпигунство на користь РФ.

Про це повідомляє Delfi.

"У п'ятницю Литовський апеляційний суд залишив у силі покарання за шпигунство на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля у вигляді семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Шешель у квітні минулого року був засуджений Клайпедським окружним судом за шпигунство на користь Росії. Під час розгляду справи в суді першої інстанції він своєї провини не визнав і просив про виправдувальний вердикт.

За даними Генпрокуратури Литви, чоловік, який народився в 1974 році в Росії і проживав в Брянську, був завербований російською розвідкою і виконував завдання, пов'язані зі збором інформації і передачею її розвідувальним організаціям цієї держави. Зібрані дані дозволяють вважати, що з 2015 року і до затримання в грудні 2017 року обвинувачений збирав і передавав інформацію про ВМС Литви, судна НАТО і військову техніку, що перевозиться ними, роботу компанії Klaipedos nafta та інших об'єктах, які знаходяться в Клайпедському морському порту.