Польща намагається подолати опір Кіпру щодо нових антиросійських санкцій

Польща за підтримки кільканадцяти країн ЄС хоче подолати опір Кіпру і накласти санкції на сімох російських чиновників за проведення Росією осінніх виборів в окупованому Криму.

Про це інформує Польське радіо із посиланням на власні джерела.

“… Згоду країн ЄС у цій справі в минулому році не було досягнуто через супротив Кіпру. Польща, яку підтримують кільканадцять країн, намагається розв’язати цю проблемну ситуацію”,- зазначає радіо.

Як наголошується, ЄС визнав нелегальними осінні вибори Росії у Криму, оскільки це порушує міжнародне право у зв’язку з приналежністю півострова Україні.

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Тоді Польща виступала за вписання сімох росіян, які відповідали за проведення виборів у Криму, до санкційного списку із забороною в’їзду до ЄС та замороження їхніх рахунків на території Спільноти. Країни ЄС тоді погодилися на це, але на технічному рівні запровадження санкцій свої застереження висловив Кіпр.

“Польща, яку підтримують понад 10 країн, намагається розділити ці два питання, щоб санкції ЄС за нелегальні вибори у Криму набули чинності якомога швидше”, - підкреслює Польське радіо.

Нагадаємо: багато європейських дипломатів пов’язували супротив Кіпру з бажанням цієї країни вирішити цілком інше питання: накласти санкції на особи, які відповідали за буріння Туреччиною у територіальних водах Кіпру. На це не хотіли погодитися деякі країни ЄС, відтак Кіпр заблокував питання накладення санкцій на росіян.