Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані

Колишнього голову Служби національної безпеки Вірменії Гіоргі Кутояна 17 січня знайшли мертвим у Єревані.

Про це пише "Радіо Свобода".

"За даними вірменських силовиків, його тіло виявили з вогнепальним пораненням у квартирі в житловому районі на північ від центру міста. У Слідчому комітеті Вірменії заявили, що кваліфікували справу за статтею про «спонукання до самогубства», хоча розглядають і інші версії, зокрема про вбивство", - йдеться у повідомленні.

Почалося розслідування.

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Повідомляється, що 38-річний Кутоян обіймав посаду голови Служби безпеки Вірменії у період 2016-2018 років. Юрист за освітою, він з 2011 року працював помічником тодішнього президента Сержа Саргсяна. Кутоян був звільнений прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном в травні 2018 року незабаром після протестів, які змусили Саргсяна піти у відставку.

Нагадаємо: Кутоян є другим колишнім високопоставленим співробітником безпекових служб країни, якого застрелили за останні чотири місяці. У вересні у своєму заміському будинку був знайдений мертвим колишній голова вірменської поліції Айк Арутюнян. За повідомленнями, він отримав вогнепальне поранення в голову.