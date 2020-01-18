Держдеп запровадив санкції проти іранського генерала

Державний департамент США запровадив індивідуальні візові санкції проти іранського генерала Гассана Шахварпура через грубі порушення за його участю прав людини та організацію утисків і розгонів протестних рухів у місті Махшехр.

Про це заявив у п'ятницю в Вашингтоні спеціальний представник США по Ірану Браян Гук, повідомляє власний кореспондент Укрінформу

"Генерал Шахварпур допустив грубі порушення прав людини проти людей, що вийшли на протести у місті Махшехр. У листопаді минулого року він був куратором розправи над 148 безпорадними іранцями в цьому регіоні", - зауважив американський дипломат на брифінгу в Держдепартаменті США.

Як уточнив Гук, генерал Шахварпур на той час командував силовими підрозділами, які запроваджували жорстокі репресії проти іранців, які вийшли на вулиці через різке підвищення цін на пальне. Таким чином, іранський генерал став першим офіційним посадовцем режиму в Ірані, проти якого були введені санкції Держдепартаменту США.